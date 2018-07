De acordo com a agência Bloomberg, a empresa também está interessada no aplicativo de GPS social

EUA – O Google está considerando comprar a companhia israelense de navegação por satélite Waze, o que pode gerar uma guerra de ofertas da empresa com o Facebook, informou a agência de notícias Bloomberg citando fontes próximas do assunto.

A Waze, empresa iniciante que desenvolveu aplicativo de navegação que usa recursos de redes sociais, está interessada em um preço acima de US$ 1 bilhão e está recebendo manifestações de múltiplas partes, disse a agência citando a fonte.

Outras informações publicadas pela imprensa afirmaram que o Facebook manteve negociações para comprar a Waze por até US$ 1 bilhão.

O Google e outras empresas se aproximaram da companhia israelense depois que as negociações com o Facebook se tornaram públicas, mas nenhuma das partes está próxima de um acordo, segundo a agência, que acrescentou que a Waze pode optar por continuar independente.

Representantes da Waze não puderam ser contatados de imediato. O Google não respondeu de imediato.

O aplicativo a Waze usa dados dos celulares inteligentes de seus usuários para gerar mapas e dados de tráfego de veículos. As informações são compartilhadas com outros membros do serviço, oferecendo dados de condições de congestionamento em tempo real.

