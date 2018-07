O Google negocia a compra do buscador Like.com, que permite ao usuário procurar imagens de artigos demoda e acessórios por meio da descrição para depois encaminhá-lo às lojas online correspondentes, informou nesta quarta-feira, 18, o Wall Street Journal.

O jornal, que não identifica suas fontes, assinala que o Google manteve negociações para a aquisição dessa empresa.

Segundo o diário, o Google renovou seu sistema de busca de imagens, numa tentativa de melhorar o serviço e dar mais

oportunidades aos anunciantes.

A compra da tecnologia do Like.com, que segundo o portal de TechCrunch está prestes a ser concluída por cerca de US$ 100 milhões, poderia reforçar esse objetivo e gerar mais receitas com publicidade para o Google.

