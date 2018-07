As conversas entre as empresas ainda estariam no estágio inicial. Microsoft e Yahoo também têm interesse

O site Hulu, que detém direitos de transmissão via web de programas de televisão populares nos Estados Unidos, como os seriados Glee e Modern Family, pode ser a próxima aquisição do Google, segundo informações do jornal Los Angeles Times.

De acordo com o jornal, o Google ja teria iniciado conversas preliminares para comprar o Hulu. A matéria também dá conta de que membros da área financeira do site de televisão via streaming estariam se reunindo também com outros potenciais compradores, como a Microsoft e o Yahoo.

O interesse do Google no Hulu se justifica pela quantidade de anunciantes que o site atrai. Somente no primeiro trimestre deste ano, como anunciou Jason Kilar, o presidente do Hulu, a quantidade de empresas fazendo propaganda no site cresceu 50%, o que fez a empresa projetar um faturamento de US$ 500 milhões para este ano.

Ao todo, hoje o Hulu possui 600 anunciantes, entre eles, marcas de peso como McDonald’s, Johnson&Johnson e Toyota.

Não é possível afirmar ainda, caso o Google compre o Hulu, se ele irá fundir o serviço com o Youtube. O que o Goggle já anunciou é que aumentar a quantidade de conteúdo profissional veiculado no Youtube é a sua estratégia para criar uma audiência estável e valorizar os crescentes anúncios no site.

A empresa tem incentivado a produção de conteúdo de baixo custo para ser veiculado no Youtube, o que tem irritado Hollywood.