Segundo o site Digital Trends, negociações para a compra do aplicativo por US$ 1 bilhão estariam em andamento há pelo menos quatro semanas

SÃO PAULO – O Google estaria negociando a compra do aplicativo de mensagens WhatsApp. Segundo o site Digital Trends, as negociações estão em andamento há pelo menos quatro semanas e o preço da aquisição poderia chegar a US$ 1 bilhão – mesmo valor pago pelo Facebook no ano passado ao adquirir o aplicativos de fotos Instagram.

Uma fonte próxima às negociações afirmou que o WhatsApp estaria “jogando duro” com o Google e pressionando para conseguir um alto valor de venda

Enquanto os aplicativos de mensagens vêm ganhando mercado especialmente na Europa e na Ásia, e grandes competidores – como o Facebook – já fizeram investimentos na área de comunicação, o Google ainda não fez nenhuma grande investida nesse sentido.

A compra do WhatsApp seria uma forma da empresa tirar esse atraso, já que ter uma plataforma de comunicação é essencial para o Google ser levado a sério no mercado de mobile.

Essa não teria sido a primeira vez que o Google demonstra interesse em comprar o aplicativo de mensagens, que também foi assediado pelo Facebook no passado.

O Whatsapp é um dos maiores aplicativos de mensagens do mundo, com mais de 17 milhões de mensagens enviadas pelo aplicativo diariamente.

