A primeira delas é o Living Stories, ou “Histórias Vivas” – projeto desenvolvido em parceria com o Washington Post e o New York Times, e que acompanha em tempo-real o desenrolar de grandes notícias, como guerra no Afeganistão, gripe suína e o problema da saúde pública nos Estados Unidos. As histórias aparecem na primeira seção do site, Top Stories, no canto inferior direito da tela.

Outra modificação que o Google News ganhou foi a inclusão do Google Fast Flip no rodapé da página. O serviço, que já tinha sido apresentado no ano passado através do Google Labs, serve para que o usuário possa “folhear” páginas virtuais – blogs e sites de jornais e revistas.

As modificações valem apenas para o Google News americano, até agora.