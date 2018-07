‘Bolinha’ de streaming de conteúdo, anunciada junto com tablet Nexus 7, foi criticada pela limitação dos serviços

Google Nexus Q

SÃO PAULO – O Google adiou o lançamento de sua “bolinha” de streaming multimídia, o Nexus Q, para incorporar mais recursos ao aparelho. Anunciado junto com o tablet Nexus 7, o Nexus Q estava previsto para chegar em julho.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, noGoogle+, no Tumblr e também no Instagram

Consumidores que adquiriram o aparelho na pré-venda receberam uma mensagem do Google dizendo que “usuários queriam que o Nexus Q fizesse ainda mais coisas do que faz hoje. Em resposta, decidimos adiar o lançamento para o consumidor do Nexus Q enquanto trabalhamos para melhorá-lo”. Nenhuma nova data foi anunciada.

Em sua primeira encarnação, o Nexus Q só fazia streaming de músicas do Google Music e de vídeos do Google Pay e YouTube. O fato de vir com poucas opções de conteúdo foi uma das princpais críticas contra o aparelho.

Os clientes que já tinham encomendado o Nexus Q receberão o aparelho de graça, num gesto de consideração do Google pelos seus compradores de primeira hora.

E já começaram as especulações do que o Google poderá incluir no Nexus Q: Netflix? Pandora? Spotify?