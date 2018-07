SÃO PAULO – O Google agora pode te avisar quando sua conta de luz está prestes a vencer. A empresa estreou uma nova função em seu aplicativo Google Search (de buscas) que vasculha a caixa do Gmail em busca de contas e faturas contidas em emails.

O recurso é uma extensão das capacidades do assistente pessoal de voz Google Now, que faz parte do Google Search. Para utilizar, a pessoa pede ao assistente para mostrar suas contas ou informar quais vencem na semana. O app exibe então informações sobre as faturas como valor, vencimento e um resumo de contas anteriores. Também é possível ir para a conta anexa no email através de um link direto.

Para que a função seja ativada, porém, o usuário precisa permitir que o aplicativo acesse seus emails. Indivíduos preocupados com sua privacidade devem passar longe da inovação, que por enquanto está disponível apenas nos Estados Unidos.