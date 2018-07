Iniciativa oferecerá internet gratuita em 150 bares, porém em apenas sete cidades do País; velocidade será de 10 ou 30 Mpbs

SÃO PAULO – Você já deve ter passado por algo do tipo: está no bar com os amigos, quer compartilhar uma foto nas redes sociais mas seu 3G, que cai toda hora, não permite. Talvez isto ajude: o Google anunciou nesta quinta-feira, 13, o projeto Free WiFi, que mostra hotspots com rede Wi-Fi livre em bares brasileiros.

Durante 90 dias a partir deste sábado, o Google oferecerá internet gratuita a usuários de smartphones, tablets ou notebooks em 150 bares. No primeiro acesso após a ativação do Wi-Fi no aparelho, o navegador exibirá alguns produtos da empresa com sugestão para download. Depois, o usuário pode navegar à vontade.

No entanto, os hotspots do Google em parceria com a Enox On-Life Media cobrem poucas áreas. São elas: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e a cidade de Campinas, no interior do Estado de São Paulo.

Ainda assim a concentração é grande: em São Paulo, por exemplo, os pontos de Wi-Fi localizam-se principalmente nas regiões do Itaim Bibi, Vila Olímpia e Pinheiros, deixando as zonas Leste e Norte praticamente de fora.

De acordo com o Google, as velocidades de conexão devem ser de 10 ou 30 Mbps. Confira se o seu bar favorito está na lista do programa aqui.