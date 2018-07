O Google admitiu sua culpa no crime de invasão de propriedade, mas solucionou o problema pagando apenas um dólar ao casal que teve sua casa na Pensilvânia fotografada pelo serviço de mapeamento Google Street View.

O acordo põe um fim no caso levado à justiça pelo casal Aaron e Christine Boring, que alegaram que a empresa de busca violou sua privacidade ao fotografar sua casa e piscina sem autorização. Segundo eles, a casa fica em uma rua claramente identificada como via particular.

“Eles poderiam ter nos escrito um pedido de desculpas ainda no começo, mas escolheram tentar provar que tinham o direito de estar em nossas terras”, afirmou o casal em nota. “Estamos felizes que eles finalmente desistiram.”

A juíza americana Cathy Bissoon aprovou na quinta-feira, 5, em Pittsburgh, o acordo alcançado entre os Borings e a empresa de tecnologia. Embora o pagamento seja de apenas US$ 1, “o objetivo era conseguir uma admissão de erro por parte do Google”, afirmou o advogado do casal, Gregg Zegarelli. “Isso é muito significativo à medida em que avançamos neste novo mundo da tecnologia. Também serve de fundação para que seja corrigida a legislação sobre fotografia social.”

Sobre o resultado da ação, o Google respondeu estar “satisfeito que o processo chegou ao fim com aceitação de que a quantia devida era de apenas US$ 1″. /REUTERS