Empresa acertou valor para retirar acusações de que violou configurações de privacidade

WASHINGTON – O Google pagará us$ 22,5 milhões em um acordo para retirar acusações de que violou configurações de privacidade de clientes na utilização do navegador de Internet Safari, da Apple, informou a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) nesta quinta-feira, 9.

—-

O negócio finaliza uma investigação da FTC sobre alegações de que o Google utilizou um código de computação conhecido como “cookies” para enganar o Safari nos dispositivos móveis iPhone e iPad, para que, assim, o Google pudesse monitorar usuários que bloqueassem a utilização dos próprios “cookies”.

Essa prática é uma violação de um decreto acordado em 2011 e que foi negociado entre o maior mecanismo de busca na Internet e a FTC.

/ Reuters