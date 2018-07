A candidatura de Matt Dunne para o governo do estado de Vermont, nos EUA, anunciada no finzinho de 2009, não chamaria nenhuma atenção caso olhássemos apenas para seu histórico como servidor público, afinal, serviu quatro mandatos como representante legislativo daquele estado norte-americano. A diferença é que, além de homem público, Dunne também é o diretor de assuntos comunitários do Google. E em sua campanha para o governo, cuja eleição acontece no fim de 2010, vem inspirada pelo próprio gigante de buscas, pois ele diz que quer aplicar a lógica do Google – de hierarquia horizontal e em busca de inovações – em seu governo, além de lançar a campanha de banda larga para todo o estado como uma de suas prioridades de seu mandato, caso eleito.