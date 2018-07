Google patenteia design e conceito de sua página principal

Há cinco anos o Google vinha brigando com o departamento de patentes dos Estados Unidos para registrar o estilo de sua homepage. Depois de muito brigar, desde o começo do mês de setembro a companhia já pode dizer que é dona do design de interface de sua página principal: logotipo grande em cima da caixa de buscas, dois botões abaixo e links no topo.

03/09/2009 | 17h18

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo