No início de maio, o Google encontrou problemas na Alemanha. As autoridades reclamavam que o serviço Street View capturava fotos que violavam o direito à privacidade dos cidadãos e que os carros que registravam as ruas alemãs também colhiam dados privados das redes wi-fi.

O Google paralisou o serviço para atender às reclamações, mas disse que não armazenava nada privado. Pois agora a empresa voltou atrás: reconheceu que, sim, armazenava dados de redes por um erro no software do carro que leva as câmeras do Street View, pediu desculpas e já começou a deletar as informações.

A admissão veio por meio de um post do engenheiro Alan Eustace no blog oficial do Google. O “erro” do Street View atingiu não só a Alemanha, mas vários países. No caso da Irlanda, o Google convidou a empresa ISEC para verificar o processo em que deletou todos os dados privados que estavam guardados – a ISEC por sua vez escreveu uma carta aberta atestando a lisura do processo.

Imagem do Google para explicar as regras de preservação da privacidade no Street View

(FOTO: REPRODUÇÃO)

Eustace pediu desculpas: “Nós, da equipe de engenharia do Google, trabalhamos duro para ganhar sua confiança e estamos conscientes de que falhamos feio neste episódio. Estamos profundamente tristes por esse erro e determinados a aprender todas as lições que podemos disso tudo”.

Mas o governo alemão não se comoveu e quer agora que peritos independentes analisem os dados capturados pelo Google e o processo de deletá-los.

Via El País.