Carga que seria transportada pela Falcon 9, nave da SpaceX. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – O Google está negociando um investimento de US$ 1 bilhão na SpaceX, empresa de tecnologia do empreendedor americano Elon Musk, criada com o objetivo de reduzir os custos de viagens espaciais.

Segundo o site Intercept, fontes familiarizadas com as conversas afirmam que aliança tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de uma internet espacial, por satélites, para atender aos anseios do Google de levar internet a baixo custo para bilhões de pessoas no mundo que ainda não têm acesso à rede.

Segundo as fontes, outros investidores participariam da rodada de investimento, que teria um valor total ainda maior que US$ 1 bilhão. Esse aporte elevaria o valor de mercado da SpaceX para US$ 10 bilhões.

Há poucos dias, a principal rival da SpaceX, a OneWeb, da Virgin Group, anunciou seus planos de criar uma internet global por satélite por meio de uma parceria com a Qualcomm. Segundo a revista Fortune, a Virgin teria uma vantagem competitiva diante da Space X, por já possuir um espectro de rádio para transmissão de dados.

Mas qual seria o motivo para o Google investir tanto especificamente na SpaceX? Tanto Elon Musk quanto sua empresa SpaceX ainda são pouco conhecidos da maioria dos brasileiros. O Link explica abaixo o que significa essa parceria e quem são os envolvidos nela:

Quem é Elon Musk?

Empreendedor inspirou personagem Tony Stark no filme Homem de Ferro. FOTO: Reuters

O empreendedor sul-africano de 43 anos ganhou fama por vender o PayPal para o eBay por US$ 1,5 milhão – ele entrou para o negócio após a fusão de uma empresa que ele havia criado com o PayPal.

Após ficar bilionário, criou dos projetos ambiciosos: a Tesla Motors, que desenvolve veículos elétricos nos EUA, e a SpaceX, que tem a meta de reduzir o custo de viagens espaciais.

Mais recentemente, apresentou o projeto do Hyperloop, um novo conceito de transporte de alta velocidade, que ligaria as cidades de Los Angeles e São Francisco.

O empreendedor tem alguns críticos que o acusam de prometer mais do que entrega. Apesar do caráter revolucionário, suas empresas enfrentam algumas dificuldades para tocar seus projetos ambiciosos. O empresário brasileiro Eike Batista já declarou publicamente que Elon Musk é seu ídolo. O empreendedor americano teria inspirado o personagem Tony Stark, do filme Homem de Ferro.

O que faz a SpaceX?

Dragon V2 é uma das naves desenvolvidas pela startup SpaceX. FOTO: Divulgação

A empresa quase faliu, mas foi salva por um contrato de US$ 1,6 bilhão com a Nasa, que utiliza os equipamentos da empresa no lugar dos antigos ônibus espaciais, em missões para a Estação Espacial Internacional. O plano de Musk no longo prazo é criar voos comerciais para a Lua e Marte e colonizar o planeta vermelho, algo que ele acredita ser possível em um prazo de 20 anos.

Por que o Google está interessado em investir na SpaceX?

Google quer levar internet para lugares remotos do mundo usando balões. FOTO: Divulgação

O Google, assim como o Facebook, sonha em conectar todo o planeta à internet, fornecer acesso de baixo custo para as bilhões de pessoas que ainda não têm conexão com a rede e explorar esse novo mercado. Para isso, criou o Project Loon, que usa balões de alta tecnologia para levar o acesso à internet a locais em que as pessoas ainda não estão conectadas, como em áreas remotas ou rurais. A empresa já fez testes no Brasil.

No ano passado, o Google comprou a empresa de drone Titan Aerospace. Um dos motivos para a compra seria a capacidade dos drones da empresa de se manter em voo por até cinco anos sem descer a terra, o que ajudaria Project Loon. O investimento na SpaceX teria como objetivo o desenvolvimento da uma internet espacial.

Em um evento recente, o presidente executivo do Google, Larry Page, declarou que preferia doar bilhões para Elon Musk do que para a filantropia, porque capitalistas como ele têm ideias que podem mudar o mundo.

O que é a internet espacial e por que ela seria melhor?

Musk acredita que de 10 a 12 anos a internet espacial poderá ser usada para conectar a Terra a outros planetas, como Marte. FOTO: Reuters

É uma rede mais rápida e barata que permitiria conectar a Terra a outros planetas e a levar conexão com a internet mais facilmente para regiões remotas por meio de satélites, sem depender de cabos submarinos.

Na sexta-feira, Musk revelou publicamente o seu projeto de construir uma internet espacial, com um investimento inicial de US$ 15 bilhões e centenas de satélites dispostos a 1,2 mil Km da Terra, abaixo dos satélites de comunicação convencionais, o que possibilitaria que a internet espacial tenha uma velocidade semelhante a da fibra ótica terrestre. A ideia é desenvolver a rede para que de 10 a 12 anos ela possa conectar a Terra a outros planetas