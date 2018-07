Informação do The Wall Street Journal diz que objetivo seria impulsionar plataforma Android

LOS ANGELES – A empresa californiana Google planeja lançar no mercado um tablet com sua marca em uma tentativa de impulsionar as vendas dos dispositivos equipados com tecnologia Android frente à hegemonia do iPad, segundo informou nesta quinta-feira, 29, o jornal The Wall Street Journal.

O produto, que não foi confirmado pelo Google, será vendido através da internet da mesma forma que fazem a Apple e a Amazon, segundo fontes do jornal.

Como parte dessa estratégia, o Google porá sua marca nesses novos tablets, mas delegará a fabricação a seus sócios tecnológicos atuais como Samsung e Asustek, que seria uma das primeiras empresas a lançar um destes dispositivos, embora essa informação também não tenha sido confirmada oficialmente.

O Google deve apresentar a próxima versão de seu sistema operacional para dispositivos móveis no meio deste ano, um software chamado Jelly Bean, em um evento que poderia usar também para lançar sua nova loja na Internet.

O “The Wall Street Journal” indicou ainda que o Google considera a possibilidade de subvencionar parte do custo dos tablets que vender no futuro para competir com a Amazon e seu Kindle Fire, vendido a US$ 199, quase a metade do preço do Samsung Galaxy Tab de sete polegadas.

Não é a primeira vez que Google tenta vender dispositivos móveis com sua marca. Em 2010, a empresa se associou com a HTC para fabricar o telefone Nexus One com tecnologia Android, mas desistiu meses depois em vista do sucesso comercial dos celulares com Android.

