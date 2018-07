Aos poucos, consumidores poderão comprar livros, filmes, músicas e aplicativos na loja virtual

SÃO PAULO – A loja virtual Google Play, a iTunes do Android, começará a vender filmes, músicas, aplicativos e livros no Brasil este ano ainda.

A informação foi anunciada pelo gerente mundial de produtos móveis da empresa, Hugo Barra, durante a Google Press Summit, em Santiago, Chile.

“O Google Play é um mercado de conteúdo digital. Vamos lançar todos os tipos de conteúdo. Livros chegam no Brasil em alguns meses. E, para isso, vamos ter uma nova forma de pagamento, na fatura dos telefones móveis. Isso vai abrir o conteúdo digital de uma forma incrível”, declarou Barra. As informações são do blog Google Discovery.

O executivo do Google informou que a empresa vem negociando com operadoras telefônicas formas de aquisição de conteúdo na loja virtual do Google. A cobrança viria na conta do celular do usuário.