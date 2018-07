Visualização de fotografias e customização melhorou; visual ficou mais próximo do Facebook

A nova cara do Google Plus

LOS ANGELES – O Google divulgou nesta quarta-feira, 11, a nova versão da sua rede social Google+, que alcançou a marca de 170 milhões contas ativas, informou o vice-presidente da companhia, Vic Gundotra, no blog da empresa.

Segundo Gundotra, com as mudanças, o Google+ ficou mais funcional e flexível do que sua versão anterior. A nova versão da rede social estará disponível a partir desta quarta, mas a atualização pode demorar alguns dias para determinados usuários.

Entre as principais novidades da página estão a mudança do menu de ícones da parte superior da página à margem esquerda e a possibilidade de o usuário configurar sua coluna de acordo com seu gosto.

A rede social também melhorou a visualização das fotografias, que podem ser baixadas automaticamente do aplicativo do Google+ do telefone. No entanto, a nova página possui mais semelhanças com a estética do Facebook que a anterior.

“Ainda estamos nos primeiros dias e há muitas coisas para serem feitas, mas estamos mais entusiasmados do que nunca para construir uma experiência social mais fácil”, escreveu Gundotra.

O vídeo abaixo mostra algumas das mudanças:

O Google estreou o Google+ em junho de 2011, como forma de incluir uma ferramenta social aos serviços que já oferecia e para disputar a hegemonia com o Facebook, que se transformou em um de seus grandes concorrentes pela publicidade na internet.

O Facebook tem cerca de 850 milhões de contas ativas e a expectativa é que neste ano ultrapasse o 1 bilhão de usuários.

