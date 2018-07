Empresa estaria negociando com grandes gravadoras para expandir seu serviço de armazenagem de músicas online

O serviço Music Beta foi lançado durante a conferência Google IO em maio deste ano. FOTO: Beck Diefenbach/Reuters

SÃO PAULO – O Google já anunciou o Google Music Beta há alguns meses. Agora, segundo o New York Times, a empresa está negociando com grandes gravadoras para expandir o serviço e abrir uma loja de músicas para competir com Apple e Amazon.

A loja deverá ser lançada já nas próximas semanas. Será ligada com o serviço Music Beta, que permite que as pessoas subam suas músicas na nuvem e as sincronizem com outros aparelhos. Agora, porém, as pessoas poderão comprar sons e expandir sua biblitoteca – isso não teria sido feito justamente pela falta de acordos com a indústria musical.

Ninguém comenta o assunto – nem o Google, nem as gravadoras. A ideia é que a loja do Google apareça perto do lançamento do iTunes Match da Apple.

As dificuldades na negociação começaram com a discussão sobre um serviço que permitiria que os usuários subissem suas músicas para um servidor central. Mas os limites desse serviço e a pirataria ficaram nebulosos – as gravadoras temiam que o serviço facilitasse a troca ilegal de arquivos.

Foi essa dificuldade que fez o Google lançar uma versão “beta” do Google Music, em que os usuários apenas sobem seus próprios arquivos para a nuvem – e só o dono pode acessar os arquivos.