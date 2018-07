Jornal diz que o Google fechou acordos com Sony, Universal e EMI; faixas poderão ser compartilhadas no Google+

O Google deve apresentar nesta quarta-feira, 16, um loja de downloads de música. A informação é do Wall Street Journal, que citou fontes anônimas familiarizadas com o tema.

O Google teria feito acordos com a Sony, Universal e EMI para o anúncio desta quarta-feira. Ele deve ser feito durante a tarde em Los Angeles, diz o jornal.

O Google Music competirá com a loja dominante no setor, o iTunes da Apple, e com outros serviços digitais de música.

A loja do Google venderá músicas por um preço estimado de um dólar por música.

Há rumores de que os usuários que comprarem músicas possam compartilhar de forma gratuita uma ou duas faixas com seus contatos do Google+.

Nenhum representante do Google, da Sony ou da Universal respondeu aos pedidos de comentários. Um porta-voz da EMI se recusou a falar sobre o assunto.

