Empresa teria confirmado o desenvolvimento da plataforma integrada ao Google Plus em um evento na Arábia Saudita

Plataforma vai indexar comentários feitos em sites terceiros à busca social do Google. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Google está para lançar um sistema de comentários atrelado ao Google Plus para concorrer mais de perto com a plataforma do Facebook.

Segundo o Next Web, que citou uma fonte anônima e um blog saudita, o projeto está em andamento e até foi abertamente discutido em um evento da empresa na Arábia Saudita no começo desta semana.

A plataforma, que poderá ser incorporada a sites terceiros para funcionar como área de comentários, pretende, segundo a reportagem, integrar diversos serviços do Google e permitir que os comentários feitos nos sites que aderirem ao serviço também apareçam no Google Plus e na busca social da empresa.

Nesta terça-feira, 27, também foi anunciado que o Google pode estar prestes a lançar um sistema de armazenamento online de arquivos, semelhante ao Dropbox. Segundo Om Malik, fundador do GigaOm, o serviço se chamará GDrive e vai oferecer 1 gigabyte de espaço gratuitamente.