SÃO PAULO – Em breve o Google deve unificar todos os seus serviços de chat em um único produto, o Babble. É o que aponta o site Geek.com, que teve acesso a fontes próximas da empresa.

A novidade transformaria os diferentes serviço de chats do Google+, do Gmail, do Google Drive e Voice, por exemplo, em um único produto.

Essa nova marca passaria a oferecer os mesmo recursos em todos os serviços (compartilhamento de fotos e Hangout), além de unificar o aspecto visual. Seria o passo seguinte da unificação que já pode ser vista entre a versões do Google Talk para Gmail e Google Plus.

De acordo com o Geek.com, este novo serviço de chat está sendo construído do zero, utilizando um novo protocolo, um sistema fechado. O Babble se transformaria em um concorrente para serviços como o Skype e já superaria o iMessage e o BlackBerry Messenger em popularidade.

O anúncio do Babble deve ser feito durante a conferência de desenvolvedores Google I/O, que acontece entre os dias 15 e 17 de maio em São Francisco.