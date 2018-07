O buscador usou o espaço raramente tocado para inserir ofertas de compras coletivas nesta manhã

SÃO FRANCISCO – O Google promoveu uma oferta de compra coletiva em sua página principal nesta quarta-feira, 31, um raro momento em que a empresa usou o estimado local para publicidade.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no FacebooK

O Google, maior mecanismo de buscas online, lançou um serviço de compras coletivas em algumas cidades mais cedo neste ano, em uma estratégia para combater a crescente influência do Groupon.

A atitude sinaliza uma escalada na competição entre Google e Groupon, conforme as duas companhias miram receita de publicidade vinda de negócios locais como restaurantes e lojas.

Curtos dizeres publicitários abaixo da famosa página do Google ofereciam a visitantes nesta quarta-feira entradas para o Museu Norte-Americano de História Natural, em Nova York, de US$ 25 por US$ 5.

O Google resistiu em usar sua página principal para anúncios no passado, exceto para promover ocasionalmente produtos próprios como o navegador Chrome.

A empresa gerou 96% de sua receita — de cerca de US$ 29 bilhões no ano passado– por meio de publicidade. A maior parte dela vem de anúncios que aparecem ao lado de resultados de buscas.

/Reuters