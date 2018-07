Google investe em sistema para conectar aparelhos móveis a TVs e espera ‘avançar’ toda a indústria

SÃO PAULO – Google estuda criar um sistema semelhante ao Airplay, da Apple, para espelhar conteúdo de aparelhos Android (smartphones, tablets, Chromebooks) em televisores e aparelhos de som. A rival já possui seu próprio modelo desde setembro de 2010. O Google espera finalmente emplacar um dispositivo de multimídia – após o fracasso do Nexus Q – e se estabelecer no mercado que disputa espaço na sala de estar dos consumidores.

Ao GigaOM, o diretor de produtos Timbo Drayson comentou a intenção da empresa de interligar plataformas. “Nós realmente queremos fazer toda a indústria avançar.”

A intenção do Google, segundo Drayson, é de ir além do Airplay e criar um sistema que permita não só espelhar conteúdo dos aparelhos para a TV, mas também o inverso. “O novo protocolo tornará possível que os dados fluam nas duas direções (…) o que permitiria que desenvolvedores criassem ‘experiências de segunda tela’ que correspondam com o que está acontecendo ao vivo na TV também.”

Na semana passada, o Google já havia anunciado uma atualização no seu aplicativo do Youtube que fazia com que o usuário pudesse executar vídeos na Google TV a partir do seu smartphone Android, por exemplo, e navegar pelo site sem interromper a transmissão. A nova versão do app localiza todos os aparelhos Google conectados à mesma rede Wi-Fi e as conecta. Pelo celular ou tablet, o usuário tem então total controle sobre o que é transmitido na TV.

Em 2010, a empresa já havia apresentado uma solução parcial para essa interação, com o Youtube Leanback. E, a depender do que transpareceu o diretor de produtos do Google, essa busca por uma melhor experiência nesse setor deve continuar avançando.

Aqui no Brasil o Google TV é vendido por R$ 899, enquanto o Apple TV é encontrado por pelo menos R$ 400.