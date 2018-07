O Google convidou a imprensa para um coletiva nesta próxima terça-feira, 7, prometendo anunciar “novidades empolgantes” sobre o Chrome. A aposta geral é a do lançamento do comentado netbook do Google (apelidado pelo Engadget de Chromebook) equipado com o esperado sistema operacional Chrome OS, mesmo que na versão beta.

Se os palpites se comprovarem, o Google terá de fato cumprido a promessa anunciada este mês de que o OS sairia até o final deste ano.

O Chrome OS será um sistema operacional aberto baseado em Linux e que funcionará com aplicativos próprios. Ele vem com uma interface diferente da do sistema operacional do Google utilizado em smartphones, o Android. Eric Schmidt, no primeiro dia da Web 2.0 Summit, comentou sobre o sistema que estavam desenvolvendo e disse que ele estava sendo desenhado para “coisas com um teclado”.

O Engadget disse hoje que o o Chrome OS netbook virá equipado com um processador Intel Atom, mas que ainda não estará finalizado para entrar no mercado. Estarão disponíveis apenas 65 mil ou 70 mil unidades, provavelmente ocupando as mãos de amigos e familiares dos funcionários do Google.

Segundo notícia do TechCrunch desta última terça-feira, 30, o Google lançará também nesse mês a sua loja de apps, a Chrome Web Store. Esta pode ser mais uma novidade de todo o pacote a ser anunciado nesta semana.