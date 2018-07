O Google Drive deve ser lançado em breve, diz reportagem do Wall Street Journal

Por Roberto Carlos dos Santos

NOVA YORK – O Google está próximo de lançar um serviço de armazenamento em nuvem que vai rivalizar com o fornecido pelos melhores desenvolvedores do Vale do Silício, como o provedor Dropbox, por exemplo. A informação, publicada no Wall Street Journal, foi dada por pessoas familiarizadas com o assunto.

FOTO: Marcio Jose Sanchez/AP – 11/5/2011

Assim como o Dropbox, o serviço de armazenamento do Google, chamado “Drive”, é uma resposta ao crescimento de dispositivos conectados à internet móveis como smartphones e tablets e à ascensão da “computação de nuvem” – ou armazenamento de arquivos online que podem ser recuperados a partir de vários dispositivos, disseram as fontes.

O Drive irá permitir às pessoas armazenar fotos, documentos e vídeos nos servidores do Google. Todos os arquivos poderão ser acessados a partir de qualquer dispositivo conectado à web — o que possibilitará fácil compartilhamento de informações.

O novo serviço do Google, que deverá ser lançado nas próximas semanas ou meses, será gratuito para a maioria dos consumidores e empresas. O Google irá, porém, cobrar uma taxa para clientes que querem guardar uma grande quantidade de arquivos, disseram as mesmas fontes. As informações são da Dow Jones.

