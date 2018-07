O Google está procurando parcerias com fabricantes de computadores e operadoras de telefonia da América Latina para aproveitar o que vê como “enorme” oportunidade de crescimento na condução de empresas da região à internet, afirmou à Reuters o diretor executivo da companhia para a região, Alexandre Hohagen.

Com índice de penetração de internet ainda relativamente baixo na América Latina e Caribe, de cerca de 30% a 35%, a região é o mercado regional de mais rápido crescimento para o principal serviço de buscas do planeta.

“No ano passado, crescemos em quase 80% América Latina, e este ano vamos crescer bem perto de 80%, uma vez mais”, disse o executivo, em entrevista em Miami.

O Brasil continua a ser o principal mercado regional do Google, seguido por Argentina e México, mas a empresa está respondendo também ao rápido crescimento na Colômbia, Chile e Peru, e abriu escritórios nesses países.

O Google também planeja abrir escritórios novos no Panamá, a fim de cobrir a América Central, e em Porto Rico, para o Caribe.

Segundo o executivo, 200 milhões dos 600 milhões de habitantes da América Latina estão conectados à internet. “Estou instalado em uma região com 400 milhões de potenciais clientes, e apenas dois idiomas (português e espanhol)”, disse Hohagen. “A oportunidade é enorme”, acrescentou.

Hohagen afirmou que o Google domina o mercado regional de buscas via internet com participação de 88%, ante os 57% a 60% que atinge em outras regiões do mundo.

O executivo disse que aproximadamente 8 milhões de pequenas e médias empresas latino-americanas ainda não estão conectadas à internet e que o Google deseja explorar esse potencial de conexões corporativas e faturamento com publicidade online.

“Queremos associações com fabricantes de computadores pessoais e empresas de telecomunicações, para oferecer conexões a computadores e produtos destinados a pequenas e médias empresas na América Latina”, disse.

A iniciativa de buscar parcerias, que se chamará de Conecta, ofereceria um destino “único” em que as empresas poderiam obter ferramentas necessárias para colocar suas empresas na internet, incluindo a contrução de sites próprios de comércio eletrônico.

“Ainda estamos negociando, discutindo com alguns parceiros, em toda a América Latina, empresas como HP ou Dell, ou Positivo. Todas podem ser parceiras interessantes”, disse Hohagen.

O Conecta será oferecido no Brasil e outros países latino-americanos e será parecido com uma iniciativa do Google este ano com o BT Group e outros parceiros do Reino Unido.

“Esta é uma maneira de entrar no mercado corporativo de computadores pessoais e conexões na América Latina, é essencial para o desenvolvimento da economia da região”, disse Hohagen.

“É como por tudo num pacote e colocar nas pequenas empresas”, acrescentou o executivo sobre a iniciativa que o Google espera lançar na América Latina no primeiro trimestre de 2011.

