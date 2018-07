O Google processou o governo dos Estados Unidos na Justiça, acusando-o de favorecer a Microsoft nos processos de seleção de empresas que fornecem serviços à administração, informou na segunda-feira, 1, o diário Los Angeles Times.

A decisão do Google, tomada na semana passada, se enquadra na estratégia da empresa de aumentar sua presença nos negócios de software de escritório, setor dominado pelo Microsoft Office, avaliado em US$ 20 bilhões nos EUA.

A empresa do buscador mais popular da internet recorreu à Justiça para denunciar que o Departamento de Interior excluiu a oferta do Google para administrar as contas de e-mail de seus 88 mil funcionários sem levá-la em consideração.

O contrato em disputa era de US$ 59 milhões e tinha cinco anos de duração.

Segundo a documentação apresentada pelo Google, o Governo americano indicou que, para substituir seu antigo sistema de e-mail, só consideraria software da Microsoft.

“Baseado em uma avaliação de risco e em uma pesquisa de mercado”, se cita no relatório que o sistema da Microsoft era “o único produto comercial que satisfaz cada requisito definido pelo departamento”.

Em julho passado, o Google apresentou seu novo software de escritório na nuvem — programa que funciona na internet, não no disco rígido do computador — , aprovado pelo Federal Information Security Management Act.

O Departamento de Interior não respondeu publicamente à denúncia do Google.

O Google alega que, em abril passado, o chefe de tecnologia do Departamento de Interior do Governo americano, William Corrington, informou que “o caminho a seguir já havia sido escolhido” e que o Google “não teria oportunidade”.

