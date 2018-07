Imagem que mostra programa visualizando dados de uma rede Wi-Fi aberta. FOTO: Reprodução

Como noticiado na terça, 17, pesquisadores alemães descobriram que alguns serviços do Google, como o Calendar, Contacts e Picasa, transmitiam informações pessoais sem encriptação para a empresa. Caso o usuário se conectasse em uma rede Wi-Fi aberta, qualquer usuário da mesma rede poderia ter acesso a esses dados facilmente.

O Google já havia corrigido a falha (exceto em relação ao Picasa) na versão 2.3.4 do sistema operacional, conhecida como Gingerbread ou superior. O problema é que apenas 0,3% de todos os usuários Android no mundo se enquadram nesse grupo “seguro”.

Uma pessoa de dentro do Google afirmou ao site da ComputerWorld que correções já estão sendo feitas para todas as versões do software. Segundo as informações, o update será “global e automático”, por isso o usuários não terão que fazer nenhum update.

O problema deve ser resolvido em no máximo uma semana, disse o Google em comunicado. Sobre o Picasa, entretanto, os “engenheiros ainda estão estudando a questão”.

Os pesquisadores descobriram que aplicativos já instalados nos aparelhos e apps compatíveis com Android enviavam informações não encriptadas (via protocolo http, não seguro; ao contrário do https) para o Google, tornando-as vulneráveis, quando conectados a redes Wi-Fi abertas.

A declaração oficial, na íntegra, do Google:

“Hoje começamos a corrigir uma falha de segurança em potencial que poderia, em determinadas circunstâncias, permitir o acesso de terceiros a data disponíveis no Calendar e Contacts. A correção não exige nenhuma ação pelos usuários e deverá acontecer mundialmente nos próximos dias”.

Até que o problema seja defintivamente resolvido, aconselha-se (1) desligar a sincronização automática nas configurações do aparelho quando conectar-se a redes abertas Wi-Fi; (2) não permitir que o aparelho grave na memória redes Wi-Fi abertas, para prevenir reconexões automáticas e (3) evitar redes abertas quando estiver usando estes aplicativos.

Para ler o relatório dos pesquisadores, clique aqui.

