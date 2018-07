“Vinte anos depois, iranianos usaram ferramentas online como o YouTube e o Twitter para compartilhar em primeira mão as ações brutais do governo contra pessoas que protestavam sobre o resultado das eleições”, diz o texto no Blog Oficial do Google. “Talvez você tenha protestado contra algo que não concorda, tenha feito uma ação quando o direto de expressão de alguém foi suprimido ou tenha se inspirado por alguém que levantou e colocou a boca para fora. Faça um vídeo compartilhando sua experiência”, pede o site. Vídeos em resposta ao Google estão sendo colocados no canal. Confira alguns:

