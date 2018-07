Se ficar provado que houve infração de patente da linguagem Java, empresa daria percentual do Android

SÃO PAULO – O Google está propondo pagar à Oracle uma porcentagem da receita com o Android se esta provar que houve infração de patente da linguagem Java, de acordo com documento judicial.

A Oracle, no entanto, alega que a proposta do Google é muito baixa, de acordo com o documento, que as duas partes enviaram em conjunto. A audiência sobre o caso acontecerá em breve.

O gigante da Internet propôs pagar à Oracle quase US$ 2,8 milhões em indenizações referentes a duas patentes, pelo período de 2011.

Para os futuros exercícios, a oferta é pagar 0,5% da receita com o Android por conta de uma patente até dezembro, quando ela expira, e 0,015% referente a uma segunda, que vence em abril de 2018.

