SÃO PAULO – O Google teve que se retratar e se “auto puniu” após infringir suas próprias regras ao pagar blogueiros para criar posts com links para a página do Chrome, o browser da empresa, melhorando o posicionamento dessas páginas nos resultados de busca.

Os posts patrocinados pelo Google faziam parte de uma campanha tinham textos muitas vezes incoerentes sobre como o uso do Chrome para pequenos negócios era bom e continham um vídeo e faziam uso de estratégias básicas de SEO (Search Engine Optimization) gerando alterações no PageRank, sistema que determina a ordem dos resultados a partir das buscas pelos usuários.

A descoberta foi feita por Aaron Wall no SEOBook, ao notar a presença da frase “This Post is Sponsored by Google” (Este post é patrocinado pelo Google) no top de várias páginas de conteúdo ralo sobre o navegador.

Tudo seria aceitável não fosse o fato de que o próprio Google condena a prática de “paid links” (links pagos) para promover conteúdos em buscas.

O diretor do departamento de Webspam do Google, Matt Cutts, comentou o caso: “Mesmo se a intenção da campanha fosse apenas fazer as pessoas assistirem vídeos – sem linkar para o Google – e apesar de termos achado apenas um único post pago em que o link realmente existe para a página do Chrome afetando o PageRank, isso ainda é uma violação das nossas diretrizes de qualidade…”

Os posts, segundo alegou a empresa contratada pelo Google para promover esta campanha, Unruly Media (nome que ironicamente pode ser traduzido como “desobediente”, “indisciplinado”), teriam que conter o código de “nofollow”, o que não afetaria o PageRank.

Agora, como punição, o Google reduzirá manualmente o posicionamento de resultados baseados no Chrome do PageRank, pelo menos pelos próximos dois meses. A empresa enviou uma nota ao Search Engine Land sobre o acontecido:

“Investigamos e estamos tomando medidas manuais para rebaixar o www.google.com/chrome e baixar sua posição no PageRank por um período de pelo menos 60 dias. Nós nos esforçamos para fazer com que webmaster do Google cumpram as diretrizes da empresa em função de promover melhores resultados de pesquisa para os usuários. Embora o Google não tenha autorizado esta campanha, e não consigamos encontrar nenhuma violação remanescente de nossas diretrizes por webmasters, acreditamos que o Google deve elevar o padrão, por isso temos tomado ações mais rigorosas do que teríamos contra um site comum”