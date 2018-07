Empresa solicitou nos Estados Unidos a patente de um sistema de gerenciamento de despesas feitas em grupo

Por Fernando Arbex, do Paladar

Especial para o Estado

SÃO PAULO – Depois de horas comendo e bebendo com amigos em um restaurante, a hora da conta pode gerar impasses – de minutos perdidos fazendo cálculos a grandes desentendimentos. Uma solução para essas situações pode vir de um aplicativo que está sendo desenvolvido pelo Google. A empresa planeja lançar um serviço para celulares que ajude os comensais a dividir corretamente a conta na hora em que o garçom fecha uma mesa.

FOTO:Felipe Rau/Estadão

No início do mês, a empresa entrou com um pedido de patente nos Estados Unidos de um sistema de gerenciamento de despesas feitas em grupo. O sistema acompanha os pedidos de cada pessoa da mesa e calcula o valor devido. A ideia é que cada um consiga pagar exatamente o que consumiu e que, mesmo que uma só pessoa pague a conta, seja fácil redividir as despesas posteriormente. A explicação técnica diz que será possível saber se um integrante de um grupo pagou a mais e de que amigo ele deverá cobrar o dinheiro.

Além disso, o aplicativo descrito na patente não serviria apenas para dividir contas em restaurantes, mas também para ajudar a dividir contas durante uma viagem ou quando um grupo planeja um evento junto, por exemplo. O sistema mantém as informações de quanto cada pessoa consumiu em comemorações anteriores e vai somando quanto (e para quem) cada um deve.