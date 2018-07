O Google lançou um novo formato de compactação de imagens para web, o WebP. Agora a empresa tenta convencer todo o resto da internet a trocar as imagens em JPEG pelo novo formato, consideravelmente mais leve.

Fotografias e imagens podem representar até 65% dos bytes que serão baixados ao carregar uma página da internet. Logo, esses arquivos são um dos elementos mais importantes na equação da velocidade na internet. Fotos mais leves, páginas mais leves e internet mais rápida.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Com o WebP, o Google espera que os sites carreguem mais rápido, as trocas de arquivos sejam mais ágeis e que os donos de páginas reduzam seus custos com o servidores. Abaixo, você pode ver uma série de fotos compactadas em JPEG (à esquerda) e em WebP (à direita). Embaixo de cada uma, o número de bytes da foto e o quanto mais leve é a imagem salva no formato Google.

Se você gostou da idéia, o Google já tem uma página para converter suas fotos em JPEG e anunciou que em breve o Chrome irá ganhar um aplicativo para fazer com que o navegador suporte este novo formato.