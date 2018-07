O fundo de investimentos do Google planeja fechar mais negócios em 2010, ano em que completa seu 1oº aniversário com uma equipe maior e com planos para buscar acordos fora da América do Norte.

Um ano após o lançamento do Google Ventures com apenas dois sócios, o Google afirmou que seu grupo de investimentos hoje tem 11 sócios e já investiu num total de 10 companhias, incluindo a empresa de tecnologia de pagamento pelo celular Corduro.

Em coletiva para jornalistas na sede do Google, o chefe do Google Ventures, Bill Maris, disse que a meta é investir 100 milhões de dólares em 2010 no financiamento de start-ups ligadas ao setor de tecnologia, desde Internet até biotecnologia.

Com novos parceiros buscando novas oportunidades, Maris afirmou que espera que o fundo participe de mais negócios e invista mais dinheiro que em 2009.

No ano passado, o Google Ventures contou com o mesmo orçamento de 100 milhões de dólares, mas Maris não quis informar quanto foi gasto.