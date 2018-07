O Google está negociando com gravadoras planos para criar uma loja de downloads online e um catálogo de músicas digitais para que seus usuários possam ouvir música pelo celular, entrando em disputa direta com a Apple.

Segundo fontes próximas ao caso, o vice-presidente de engenharia do Google, Andy Rubin, vem conversando com gravadoras sobre um possível serviço de música com a marca Google.

—-

Rubin, que também está por trás do sistema operacional do Google, Android, espera lançar o novo serviço até o Natal, afirmaram duas fontes.

A indústria de música espera se beneficiar da disputa travada entre Apple e Google pelo controle dos mercados de telefonia móvel e computadores.

O mercado de música é a próxima batalha entre as duas companhias, embora a Apple esteja muito à frente do Google nesse quesito, com sua iTunes Music Store que há sete anos domina 70 por cento do mercado de música digital.

Ainda é preciso fechar um acordo com as grandes gravadoras, segundo as fontes, mas isso não impediu as companhias de música a já se entusiasmarem com a possível entrada do Google no mercado e o que sua concorrência com o iTunes significaria para a indústria.

(REUTERS)