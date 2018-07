Prevê-se que 50% das sete mil línguas faladas no mundo desaparecerão até 2100

SÃO PAULO – O Google está lançado um projeto para ajudar a salvar línguas em perigo de extinção. Prevê-se que 50% das sete mil línguas faladas no mundo desaparecerão até 2100.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O objetivo é usar a tecnologia para ajudar na preservação dessas línguas. Através do site Endangered Languages (“línguas ameaçadas”), textos e gravações de áudio e vídeo podem ser carregados para montar um arquivo online da língua ameaçada.

A apresentação do projeto lembra que a importância de uma língua vai muito além da comunicação. É um acervo vivo de conhecimento, valores culturais e história, incluindo conteúdo científico, médico e botânico. “Com frequência, a perda de uma língua está relacionada à opressão e à injustiça”, acrescenta o vídeo disponível no site do projeto.

No site, um mapa-múndi localiza as línguas com pontos cuja cor indica o nível de ameaça. Aquelas em estado mais crítico aparecem com pontos vermelhos. O mapa mostra várias nessa situação no Brasil, entre elas o idioma xipaya, do Pará, considerada “criticamente em risco” por ter apenas dois falantes vivos. Outros idiomas ameaçados no País que aparecem no mapa incluem o xokleng (Paraná), Karo (Rondônia), kaiwá (Mato Grosso do Sul) e yaté (Pernambuco).