Incluída no programa de vigilância dos EUA, empresa pede para divulgar pedidos de dados de segurança nacional

SÃO PAULO – O Google afirmou nesta terça-feira, 18, que pediu ao Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira dos Estados Unidos permissão para que a empresa publique os números totais de pedidos de dados de usuários que recebeu do governo norte-americano por questão de segurança nacional, incluindo dados sobre o Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O movimento do Google surge depois de outras empresas de tecnologia, incluindo Microsoft, Facebook e Apple, divulgarem informações limitadas sobre o número de pedidos de vigilância que recebem sob um acordo com o governo dos Estados Unidos. As empresas podiam apenas divulgar pedidos agregados por informação feita por agências do governo – sem mostrar a divisão entre vigilância e pedidos penais – e apenas por um período de seis meses.

O Google informou que já publica regularmente informações sobre pedidos de dados por parte de agências de segurança em seu relatório de transparência. Na petição, a empresa busca permissão para publicar o número total de pedidos de dados pelo governo, separadamente dos pedidos criminais.

“É necessário mais transparência, por isso hoje temos uma petição ao Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira para nos permitir publicar números agregados de solicitações de segurança nacional, incluindo dados sobre o Fisa, separadamente”, disse a empresa em um comunicado.

A empresa citou a Primeira Emenda na petição, que garante liberdade de expressão, alegando que falar sobre os dados que é obrigada a fornecer ao governo é um direito constitucional.

O Google disse esperar que a corte emitisse uma sentença, permitindo a divulgação de “estatísticas limitadas” dos pedidos de informação, ou seja, divulgar um intervalo – como passou a fazer em março deste ano com as Cartas de Segurança Nacional (NSL, na sigla em inglês) enviadas pelo FBI.

“A reputação e os negócios do Google têm sido afetados por relatórios falsos e enganosos nos meios de comunicação e os usuários do Google estão preocupados com estas alegações”, afirma a petição.

A reação da empresa surge após o ex-funcionário da CIA e da Agência Nacional de Segurança (NSA) Edward Snowden ter revelado aos jornais The Guardian e The Washington Post a existência de programa de vigilância chamado Prism, pelo qual os Estados Unidos teriam acesso aos dados de usuários provenientes de nove empresas e serviços.

Após o Prism vir à tona, o governo norte-americano se amparou na Fisa e no Ato Patriota, legislações que permitem a compilação de dados pessoais com propósitos antiterroristas.

/Com Reuters