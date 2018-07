Site de buscas substitui ‘territórios palestinos’ por ‘Palestina’; reconhecimento como Estado observador ocorreu em novembro

SÃO PAULO – A Palestina já pode ser considerada um Estado – pelo menos na internet. Nesta quinta-feira, 2, o Google fez uma pequena porém significativa mudança no endereço de buscas www.google.ps: logo abaixo do logo da empresa, onde se via a a inscrição ”territórios palestinos”, em árabe, agora consta “Palestina”.

—-

FOTO: Reprodução

A mudança vem seis meses após a Assembleia-Geral da ONU reconhecer a Palestina como um Estado observador não membro, apesar das objeções de Israel e dos Estados Unidos. A aprovação ocorreu em novembro de 2012, no dia do aniversário de 65 anos da Partilha, que previa a criação de uma nação judaica e outra árabe na região onde hoje estão Israel, Cisjordânia e a Palestina.

O gesto sutil da gigante de buscas, observado pelo Palestine News Network, dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns usuários consideraram o gesto insignificante e ingênuo, enquanto os que defendem a criação de um Estado independente interpretaram-no como uma pequena vitória em meio às negociações de paz estagnadas.

Who needs the UN? Google recognizes Palestine. blog.foreignpolicy.com/posts/2013/05/… — Reza Aslan (@rezaaslan) 2 de maio de 2013

baby steps towards Palestinian statehood. Today: Google’s semantic change. atfp.co/18fwf2o — Martin Eiermann (@beingandthyme) 2 de maio de 2013