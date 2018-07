Google recorre de decisão sobre Barrichello

O Google informou em comunicado oficial que já recorreu da decisão judicial no caso sobre o danos morais ao piloto Rubens Barrichello no Orkut. De acordo com a defesa da empresa, Barrichello está sujeito a manifestações negativas por ser pessoa pública, e o Google não pode exercer papel de polícia ou praticar a censura prévia em sua rede social.

10/11/2009 | 11h52