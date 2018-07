Empresa alterou diretrizes depois que desenvolvedor criou aplicativo para compartilhar conteúdo adulto nos óculos digitais

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – “Nós não permitimos conteúdo para o Google Glass que contenha nudez, imagens de atos sexuais ou material sexualmente explícito”. Foi assim que o Google atualizou, nesta semana, suas diretrizes para os desenvolvedores de aplicativos para os óculos. A empresa também reforçou que tem uma política de tolerância zero a pornografia infantil.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A mudança na política para desenvolvedores do Google Glass veio depois do lançamento, na segunda-feira, do aplicativo Tits and Glass. Ele foi o primeiro app de compartilhamento de conteúdo adulto para os óculos do Google, criado pela MiKandi, loja que trabalha com aplicativos pornográficos para Android.

Depois da mudança, as desenvolvedores do Tits and Glass publicaram uma nota no blog da empresa dizendo que estão trabalhando em alterações para adequar o aplicativo à nova diretriz, mas que o Google bloqueou o acesso da MiKandi à plataforma de desenvolvedores. Segundo a emprea, no dia do lançamento o site do Tits and Glass teve 61 mil visitantes únicos.

O Google parece preocupado em restringir o uso e a variedade de aplicativos para o Google Glass. Recentemente, a empresa atualizou a política para desenvolvedores para também proibir aplicativos que fazem reconhecimento facial e de voz. A função é permitida somente para reconhecer o usuário dono do aparelho.