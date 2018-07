Google+ terá novo visual com publicações dinâmicas e edição de imagens; Hangouts integra serviços de chat e vídeo da empresa

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 15, o Google apresentou mudanças na rede social Google+, durante a conferência para desenvolvedores Google I/O, realizada em São Francisco, nos EUA. Segundo a empresa, foram feitas 41 mudanças na rede social.

FOTO: Reprodução

O Google+ ganhou uma nova interface: as atualizações agora aparecem em três colunas. Fotos e vídeos ganharam destaque, podendo ocupar duas colunas, por exemplo. Cada publicação agora também roda, alternando-se em diferentes “cartões” para mostrar mais conteúdo relacionado ou outras publicações relevantes para o usuário.

O sistema também ganhou hashtags, tanto para palavras – como ocorre no Twitter e no Instagram – como para imagens. Ao clicar em uma hashtag, a publicação se transformará em um cartão e mostra mais conteúdo sobre aquele tópico.

FOTO: Reprodução

A rede social também ganhou novidades no Hangouts. O serviço de videochamadas descola-se do Google+ e passa a integrar todos os serviços de chat, mensagens e vídeo da empresa. O app, que poderá ser acessado em diferentes dispositivos, se transforma em uma plataforma unificada que agrega o velho Hangouts, o Gtalk e o bate-papo do Google+.

Fotos. A rede social da empresa ganhou recursos para melhorar as fotos do usuário logo que são carregadas na plataforma. O Google poderá escolher as melhores imagens dentre centenas de fotos, fazendo a seleção automática das fotos de um álbum de viagens, por exemplo.

Com base em foco, exposição à luz, repetições e até identificação de pessoas sorrindo, o sistema escolhe as melhores imagens e as carrega automaticamente para formar o álbum escolhido.

O serviço também ganhou uma ferramenta chamada “auto-enhance”, um “botão simples para tornar suas imagens belas”, segundo a empresa. O recurso reduz granulação, equilibra luminosidade e lança mão de alguns filtros para limpar e suavizar ruídos da imagem.

O Google+ dedicará 15 GB de espaço para armazenar imagens em alta resolução e espaço infinito para fotos menores. A rede social carregará fotos de até 8 MP, maior do que outras redes como Facebook, Twitter e Instagram.