SÃO PAULO – A Fundação Mozilla e o Google renovaram um acordo para que o buscador continue a ser o serviço de buscas padrão no navegador Firefox. O novo acordo foi anunciado nesta terça-feira, 20, pela Mozilla, responsável pelo desenvolvimento do browser, que tem perdido espaço para o Chrome, do próprio Google.

Em comunicado em seu blog, a Mozilla afirmou que o acordo tem a duração de três anos. A fundação não divulgou os detalhes da negociação.

Até o ano passado, o Google era o principal financiador da Mozilla. O Google pagava cerca de US$ 100 milhões — o que corresponderia a 84% da receita de US$ 123 milhões da fundação — para ser o buscador padrão do Firefox.

O acordo anterior havia vencido em novembro e o crescimento da popularidade do Chrome — o navegador do Google — levantou dúvidas sobre o futuro do browser da Mozilla, que tem perdido participação para o concorrente.

Também em novembro, o Chrome superou o Firefox e tomou o lugar dele como segundo navegador mais usado pelos internautas no mundo, segundo os cálculos da empresa de análise StatCounter. No Brasil, o Chrome já ultrapassou o Internet Explorer, da Microsoft, e é o navegador mais popular do País.

“Sob este acordo multi-anual, o Google Search vai continuar a ser o serviço de buscas padrão para centenas de milhões de usuários do Firefox ao redor do mundo”, disse o CEO da Mozilla no comunicado.

Citado pela Mozilla, o vice-presidente sênior de buscas do Google, Alan Eustace, disse que “a Mozilla tem sido um parceiro valioso para o Google nos últimos anos e esperamos manter essa parceria pelos próximos anos”.

