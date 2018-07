Participação da empresa caiu de 79,3% para 75,2%. FOTO: Reuters Participação da empresa caiu de 79,3% para 75,2%. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Um acordo assinado pelo o Yahoo com a Mozilla no ano passado, para se tornar o buscador padrão do navegador Firefox nos EUA, atingiu em cheio o Google. O maior buscador do mundo teve sua maior queda na participação no mercado americano de buscadores desde 2009.

Segundo a empresa de estatísticas StatCounter, a participação do Google caiu de 79,3% para 75,2% no mercado de buscas dos EUA. Já a fatia do Yahoo foi na direção contrária e cresceu de 7,4% para 10,4%.

O resultado é o pior registrado pelo Google, e o melhor para o Yahoo desde 2009. O impacto só não foi maior porque o Firefox é usado por apenas 12% dos americanos. Já o Google Chrome é a escolha de 37%, à frente também do Internet Explorer, da Microsoft, com 34%.

A participação do Google pode cair ainda mais se forem confirmados os rumores de que a Apple pode substituir o buscador da empresa pelo Yahoo ou Bing, da Microsoft, no navegador Safari. O contrato de exclusividade da Apple com o Google encerra esse ano, o que teria feito as empresas concorrentes assediarem a Apple para convencê-la a optar por uma mudança.

Atualmente o Bing já é o sistema padrão de buscas da Siri, assistente de voz do iPhone. Já o Yahoo tem parceria com a empresa para prover dados das bolsas de valores.

A troca poderia ser interessante para a Apple, já que o Google é seu rival histórico no mercado de smartphones com o sistema Android.