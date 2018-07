Aeroporto de São Paulo e outros 15 terminais internacionais já podem ser visitados através da ferramenta

SÃO PAULO – O Google anunciou que sua ferramenta de visualização de ruas passou a incluir 16 aeroportos internacionais, incluindo o de Congonhas, em São Paulo. Entrando no site do Google Maps, pode-se usar o Street View para passear pelas áreas de check-in, embarque, desembarque, lojas e alimentação do terminal paulistano.

Aeroportos de cidades como Eindhoven, Madrid, Cidade do México, Londres e Dubai também foram incluídos na ferramenta.

No blog do Google Maps, o Google ressaltou a praticidade que a visualização pode trazer para o viajante na hora de encontrar escritórios de aluguel de carro ou o caminho até as esteiras de bagagem.

Além dos terminais aéreos, o Street View agora também pode “entrar” em 59 estações de trem e metrô (nenhuma no Brasil) e uma estação de bonde em Hong Kong.