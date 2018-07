O carro que irá percorrer as ruas tirando fotos em 360 graus

Apesar de estar estreando nas duas maiores cidades do País, o projeto já foi iniciado no Brasil. Os carros do Google Street View registraram a cidade de Belo Horizonte e agora as fotos estão passando pelo tratamento para irem ao ar. A previsão para que São Paulo e Rio de Janeiro tenham as imagens de suas ruas no projeto é para o segundo semestre deste ano.

Paris registrada pelo Google Street View