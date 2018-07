Navio tem Carrossel e diversas lojas. FOTO: Reprodução / Google Maps Navio tem Carrossel e diversas lojas. FOTO: Reprodução / Google Maps

SÃO PAULO – A Royal Caribbean fechou uma parceria com o Google e utilizou a tecnologia do sistema Google Street View para mostrar com detalhes o interior do maior cruzeiro do mundo, o Allure of the Seas.

A tecnologia desenvolvida pelo Google já é usada para mostrar pela internauta detalhes de outros lugares, como Galápagos, o Corcovado, o interior dos estádios da Copa do Mundo 2014 e aeroportos brasileiros.

Com a novidade, a companhia marítima se torna a primeira a usar ferramenta de Google Maps Business View para que internautas possam navegar por todos os cantos do navio, que tem capacidade para 5,4 mil passageiros e atrações como dois simuladores de surf, um anfiteatro aquático, carrossel, campo de golfe, quadra poliesportiva, entre outros.

Dois simuladores de surf são atração do Allure of the Seas. FOTO: Reprodução / Google Maps Dois simuladores de surf são atração do Allure of the Seas. FOTO: Reprodução / Google Maps

Para colocar cada canto do navio na internet, foram necessários oito dias de trabalho e 20 mil fotos, segundo a Royal Caribbean.

As imagens podem ser encontradas na página navio Allure of the Seas dentro do Google Maps.