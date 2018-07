Com o iOS 6, a Apple removeu o Google Maps como aplicativo padrão; Apple Maps tem falhas, mas consome menos dados

SÃO PAULO – Aos incomodados com o Apple Maps, uma boa notícia: a partir desta quinta-feira, 4, usuários de aparelhos com sistema iOS poderão acessar o Google Street View pelo navegador. Antes, a ferramenta só estava disponível para aparelhos com Android, oferecendo aos usuários de iOS apenas a versão normal do Google Maps, também pelo browser.

Para utilizar o Google Street View, basta abrir o navegador em seu iPhone ou iPad e acessar o site. Após escolher um destino, a ferramenta irá exibir um “bonequinho”, o ícone do Street View, no lado direito inferior. Ao clicar nele, você pode navegar pelas localidades sob o ponto de vista de quem caminha pelas ruas.

Embora o desempenho da ferramenta no browser deixe um pouco a desejar em relação ao antigo aplicativo para iOS – não é possível dar zoom, por exemplo – a ferramenta permite visualização em 360 graus em diversos lugares do mundo. Caso deseje utilizar o recurso com frequência em seu iPhone ou iPad, o usuário pode criar um atalho da página na tela inicial do dispositivo.

Com a nova versão de seu sistema operacional, o iOS 6, a Apple removeu o Google Maps como aplicativo nativo e o substituiu por um próprio. O Apple Maps desagradou os usuários e gerou uma série de reclamações, por apresentar falhas como nomes equivocados, proporções erradas e imagens distorcidas de alguns lugares.

Na semana passada, Tim Cook veio a público e disse, em um pedido de desculpas raro, que “lamenta enormemente” a frustração causada pelo novo app, além de recomendar aos usuários o uso de mapas da concorrência, como o próprio Google Maps.

Menos dados

Apesar de suas falhas, que até viraram piada na internet, o Apple Maps parece ter algo de positivo em cima de seu principal rival: segundo uma análise feita pelo site Onavo, os mapas da Apple usam 80% menos dados do que o app do Google Maps para iOS.

“No Google Maps, a média de dados baixados da rede do celular para cada trajeto chega a 1,3MB. Já no Apple Maps, chega a 271KB. Ou seja, 80% menos consumo de dados. Em algumas ações, como dar um zoom, a eficiência do app da Apple atinge 7 vezes mais que seu concorrente”, diz o estudo.

O Apple Maps, por utilizar vetores gráficos, não refaz o download das imagens a cada vez que o usuário altera o modo de visualização do mapa. Logo, consome menos dados. O Google Maps para Android utiliza vetores, mas a empresa não utiliza a mesma tecnologia no sistema operacional iOS.

