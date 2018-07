REPRODUÇÃO/GOOGLE

Lancha no fundo do mar de Lancha no fundo do mar de Bahamas

Em homenagem ao Dia Mundial dos Oceanos na próxima segunda, 8, data criada no Brasil durante a Rio-92, o Google liberou mais alguns destinos possíveis no seu programa Oceanos, através do Street View, que permite a visualização estática de locais submersos em 360°.

De acordo com o Google, atualmente são 40 locais registrados. Os mais recentes, incluídos especialmente para a data comemorativa, são Bali (Indonésia), Bahamas (América Central) e novas imagens na Grande Barreira de Coral australiana, além das ilhas de Samoa Americana (Oceania) e Chagos, no Índico.

O Brasil também está na lista de países com cenários submersos capturados pelo Google. Os paraísos escolhidos, todos em Fernando de Noronha, são sete: a Ilha do Frade, Barretão e Barretinha, Canal da Sela Ginete, Pedras Secas, Trinta Reis, Buraco das Cabras, e o Buraco do Inferno.

O funcionamento do serviço no ambiente aquático é igual ao das ruas. Basta escolher uma direção e clicar com o mouse, o centro de visualização então desloca-se e outro ponto de vista se abre.

Além disso, dentro do programa Earth Outreach, o Rio Amazonas pode ser navegado através do Street View, bem como trilhas no entorno e reservas locais.

Além de permitir que esses locais possam ser vistos por qualquer pessoa com acesso à internet, outra intenção do Google é colaborar com a preservação desses ambientes. “Mapear o oceano é chave para preservá-lo. Cada imagem no Maps é um registro digital geolocalizado desses ambientes costeiros ou submersos, que pode ser usado para monitoramento ao longo do tempo”, escrevem Jenifer Austin e Brian Sullivan, do programa Oceanos, lançado em setembro de 2012.

No período de um ano, devido ao aquecimento da água, recife se deteriora e ganha aparência mais pálida No período de um ano, devido ao aquecimento da água, recife se deteriora e ganha aparência mais pálida

Para explorar os destinos do Oceanos, do Street View, acesse a página.