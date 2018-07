Empresa superou Apple, que permaneceu três anos no topo da lista. FOTO: AP Empresa superou Apple, que permaneceu três anos no topo da lista. FOTO: AP

SÃO PAULO – O Google superou a Apple e ficou com a liderança do ranking das 100 marcas mais valiosas do mundo elaborado pela consultoria Millward Brown Optimor. A empresa foi avaliada em US$ 159 bilhões, um aumento de 40% no ano – a maior valorização entre as empresas de tecnologia.

A Apple foi a líder do relatório nos últimos três anos, mas perdeu a posição ao registrar uma queda de 20% no valor da marca, avaliada em US$ 148 bilhões. “O Google foi extremamente inovador no ano passado com o Google Glass, investimentos em inteligência artificial e uma infinidade de parcerias que veem seu sistema operacional Android sendo incorporado a outro bens como carros”, diz o diretor da Millward Brown Optimor, Nick Cooper.

Já quando o assunto é a Apple, o relatório diz que “há uma crescente percepção de que ela não está mais definindo tecnologia para os consumidores, refletido pela falta de lançamentos de novos produtos que causem grande comoção”.

Em terceiro lugar está IBM, com uma perda de 4% do seu valor em relação ao anos anterior, avaliada em US$ 107,5 bilhões, seguida por Microsoft (US$ 90,1 bilhões) e McDonald’s (US$ 85,7 bi).

Crescimento.

As 100 marcas mais valiosas do mundo valem juntas US$ 2,9 trilhões de dólares, um aumento de 49% em comparação com a avaliação de 2008, que marcou o início da crise financeira mundial.

A chinesa Tencent registrou o maior crescimento do último ano, com alta de 97%e avaliada em US$ 53 bilhões. Na segunda posição ficou o Facebook, com crescimento de 68% e valor de US$ 36 bilhões. Twitter e LinkedIn aparecem no ranking pela primeira vez, com valor de mercado de US$ 13,8 bilhões e US$ 12,4 bilhões, respectivamente.

Entre as 100 primeiras colocadas globalmente não há companhias latino-americanas. / LIGIA AGUILHAR