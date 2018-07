Executivo da Microsoft afirma que Google usa o mesmo método aplicado no Safari para rastrear usuários do IE por cookies

SÃO PAULO – O Google também rastreia usuários do Internet Explorer. Pelo menos é isso que afirma Dean Hachamovitch, vice-presidente da equipe responsável pelo navegador dentro da Microsoft, em seu blog. No texto publicado nesta segunda-feira, 20, Hachamovitch afirma que, desde que ele e seu time souberam que a empresa rival havia ignorado configurações de privacidade do Safari, browser a da Apple, e rastreado os hábitos de navegação dos usuários por meio de cookies, decidiram testar se o mesmo acontecia com o IE. E o resultado foi: sim, o Google também rastreia usuários do navegador da Microsoft.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Segundo Hachamovitch, o Google usa métodos similares nos dois casos. No do Internet Explorer, a empresa burla a função P3P Privacy Protection.

O IE não bloqueia cookies de empresas terceiras que contenham o P3P Compact Policy Statement, uma declaração específica que determina como a empresa usará os cookies e que deixa claro que eles não serão usados para rastrear os usuários.

O que o Google fez foi, segundo a Microsoft, fazer uma alteração em sua política P3P que “enganava” o sistema, que a aprovou mesmo sem ela declarar as intenções do Google. Assim, a empresa conseguia contornar as configurações de privacidade do usuário.

O IE 9 possui uma função de privacidade adicional chamada Tracking Protection que, segundo a empresa, não é suscetível ao tipo de violação praticada pela Google. O texto aconselha que todos os usuários do navegador que queira se assegurar que seus dados estão protegidos baixem a última versão do navegador e ativem o Tracking Protection.

A empresa também diz que já contatou o Google pedindo que ele se comprometa a honrar as configurações de privacidade de todos os navegadores.